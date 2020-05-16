Туроператоры начали аннулировать зарубежные туры на июнь

Крупнейшие российские туроператоры начали отменять туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне. Такие решения уже приняли Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Основанием стала полная неопределенность с датами снятия ограничений по коронавирусу как в России, так и в других странах. Туроператоры предлагают клиентам перенести даты путешествий и использовать уже внесенную оплату для приобретения других туров вплоть до конца 2021 года.

Зарубежные туры с чартерным перелетом аннулируются без фактически понесенных затрат, поэтому они переносятся с полной стоимостью. Для регулярных рейсов размер возврата будет определяться индивидуально в зависимости от политики авиакомпаний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.05.20

В Екатеринбург вывозным рейсом прибыли 92 туриста из Индии. / Двукратный рост безработицы и бюджетные потери: как свердловские муниципалитеты переживают карантин. / Основатель корпорации «Маяк» Владимир Коньков рассказал о расчетах с правительством за жилье для обманутых дольщиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»