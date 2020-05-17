В Свердловской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение о резком похолодании в Свердловской области. По прогнозу, ночью и утром 18 мая в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

При этом дневная температура будет держаться на уровне 14-19 градусов тепла. Местами возможны небольшие дожди. Во вторник, 19 мая, дожди усилятся, а порывы ветра достигнут скорости 14 м/с. Потепление придет к середине недели: ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, днем +16…+21, но сохранится пасмурная и дождливая погода.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 17.05.20

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