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Понедельник, 18 мая 2020, 09:06 мск

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В Каменске-Уральском из горящего цеха эвакуировались 23 человека

Фото из архива

Сегодня утром в Каменске-Уральском произошел пожар на промплощадке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 06:38 в здании отдельно стоящего цеха на промышленной площадке на улице Лермонтова в Каменске-Уральском загорелось трансформаторное масло в помещении трансформаторной на площади 40 кв. м. До прибытия пожарных из цеха выбежали 23 человека. Пострадавших нет. В 06:47 пожар был локализован, отбой дан в 7:09.

На пожаре работали 12 пожарных, три единицы пожарной техники.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 18.05.20

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