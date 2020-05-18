Екатеринбург вошел в число недооцененных городов по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список российских городов, которые игнорируют туристы. Чаще всего за осмотром достопримечательностей иностранцы приезжают в Москву и Санкт-Петербург, забывая про другие регионы страны. В число недооцененных городов вошел и Екатеринбург.

Как сообщает Forbes, столица Урала остается в тени более крупных соседей с запада, но тем не менее Екатеринбург является культурным центром страны, город часто называют «третьей столицей» и «окном в Азию». Главное в Екатеринбурге – это его культурное наследие. Одним из самых значимых мест в городе журнал отмечает Храм-на-Крови (в публикации его называют Church of All Saints), место, «где большевистские войска казнили Николая II, последнего императора России и его семью».

Кроме Екатеринбурга в список попали еще четыре города. Американцы рекомендуют посмотреть северное сияние в Мурманске, отмечая, что к этому городу есть дорога и он близок к Норвегии и Финляндии. Недооцененной назвали Элисту (Калмыкия) – это единственный в Европе город с буддистским большинством. Псков советуют увлекающимся древней русской историей. Журналисты указывают также Хабаровск – из-за близости к Азии сформировалась уникальная кулинарная культура, китайские, корейские и японские рестораны работают среди традиционных русских.

«Из-за текущей вспышки Covid-19, пожалуйста, не забудьте отложить любые планы поездок до того, как пандемия стихнет», – напоминает журнал.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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