Минимальный продуктовый набор с начала года подорожал на 7%

Минимальный набор продуктов в Свердловской области в конце апреля подорожал по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3%, а с начала года – на 7%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, только за апрель цены на продукты выросли в целом на 1,6%. Больше всего подорожали сахар-песок (+9,2%), куриные яйца (+8,4%), фрукты и овощи (+7,9%), крупа и бобовые (+4,3%). Незначительно выросли цены на хлеб, макароны, молочные продукты, растительное и сливочное масло, мясо, птицу и алкоголь. Рыба и морепродукты, наоборот, стали дешевле на 0,3%.

Напомним, условный минимальный набор продуктов утвержден Росстатом в 2014 году, в него входят 33 наименования, в том числе несколько видов мяса, рыбы, хлеб, овощи, молочные продукты, фрукты, макаронные изделия и т.д.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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