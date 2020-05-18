В ночном ДТП в Екатеринбурге пострадали трое подростков из Богдановича

Екатеринбургские гаишники разбираются с обстоятельствами ДТП, которое случилось сегодня около трех часов ночи на улице Шоферов возле дома № 3/1. ВАЗ-21140 врезался в препятствие, съехал с дороги, и машина опрокинулась. Пострадали водитель и четверо пассажиров отечественной легковушки. Выяснилось, что все они – жители Богдановича. Ночью они решили покататься на машине и поехали в Екатеринбург.

За рулем был 22-летний молодой человек – в тяжелом состоянии он доставлен в ГКБ № 23, медики диагностировали у него ушиб головного мозга, тупую травму живота. Туда же был госпитализирован 29-летний пассажир – у него сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Трое несовершеннолетних пассажиров – всем им по 17 лет – с травмами различной степени тяжести доставлены в ДГКБ № 9.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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