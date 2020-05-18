В Екатеринбурге выпустили авангардные раскраски (ФОТО)

Музей изобразительных искусств в Екатеринбурге выпустил раскраску, посвященную русскому художественному авангарду, сообщили в пресс-службе ЕМИИ. Все желающие могут создать собственные версии картин Ольги Розановой, Александра Родченко, Ильи Машкова, Казимира Малевича, Михаила Ларионова и Сергея Сенькина из коллекции ЕМИИ. Скачать раскраски можно здесь.

Отметим, на этой неделе музей запускает цикл видеоэкскурсий, посвященных русским авангардистам. «Уникальное собрание живописи и графики русского авангарда 1910-1920-х годов уже давно стало визитной карточкой Екатеринбургского музея изобразительных искусств и важной составляющей того культурного наследия, которым обладает наш город. В небольших видео-экскурсиях мы расскажем о направлениях русского авангарда – от неопримитивизма до конструктивизма, попытаемся разобраться в аспектах интерпретации произведений, проследить судьбу их идей и актуальность творческих практик», – сообщили в пресс-службе музея, уточнив, что первый ролик выйдет сегодня на YouTube-канале ЕМИИ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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