«Свинка Пеппа» завалила уральских предпринимателей исками

За несколько дней в Арбитражный суд Свердловской области поступило более 150 исков от Entertainment One UK Limited. Это правообладатель мультсериала «Свинка Пеппа», ее представители в рамках контрольных закупок ищут в магазинах контрафакт или «несогласованные» изображения героев мультика, после чего выходят в суды.

С 13 мая в картотеке суда ежедневно прирастают иски в отношении индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей. Практически во всех случаях в требованиях указаны 50 тысяч рублей. Некоторые заявления уже приняты к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Весьма вероятно, многие из этих дел закончатся мировым соглашением и полным или частичным удовлетворением требований британской компании.

Entertainment One UK Limited несколько лет назад объявила войну пиратству в российских магазинах. На сегодняшний день в Арбитражном суде Свердловской области зарегистрировано более 400 исков от правообладателя «Свинки Пеппы». В марте компания взыскивала деньги с ООО «Лев» (магазины «Кировский») – судя по заявлению, ответчик пытался доказать, что свинку Пеппу и поросенка Джорджа представители правообладателя купили не в их магазинах, разбирательство еще идет. В последние дни 2019 года Entertainment One UK Limited подавала около трех десятков исков в отношении ИП и юрлиц. Впервые массово взыскивать деньги компания начала с 2018 года. Причем это происходит по всей стране, всего по России зарегистрировано около 4 тысяч заявлений. В основном претензии правообладателя удовлетворяются.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

Уральский врач рассказал, как отличить психосоматику от реальной болезни. / Уральцы не полетят в Сочи, пока не будет доступа к морю, – сезон может начаться только в июле. / В Екатеринбурге выпустили авангардные раскраски (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»