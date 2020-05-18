Организатор спортмероприятий на Урале пойдет под суд из-за наркотиков

Организатор спортивных мероприятий в Свердловской области Виталий Мельников стал фигурантом уголовного дела о покушении на незаконный сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере (ч.3 ст.30 п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). Об этом пишут «Вечерние ведомости».

Мельников принимал участие в организации «Майских велопрогулок», лыжного и велосипедного марафонов «Европа-Азия» и других соревнований в Екатеринбурге и Свердловской области. Также он оказывал услуги организаторам спортмероприятий по хронометражу.

Несколько коллег Мельникова сообщили «Новому Дню» на условиях анонимности, что сам он не принимал наркотики. «Никто не ожидал. У него и семья, и бизнес. Непонятно, зачем это все», – поделился один из собеседников агентства.

При этом те, кто работал с Мельниковым, подтверждают, что у него были небольшие финансовые трудности, но не такого масштаба, чтобы становиться наркосбытчиком. Телефон самого Виталия недоступен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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