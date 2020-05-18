Фонд святой Екатерины передал маски и перчатки медикам, полицейским, срочникам и суворовцам

Фонд святой Екатерины продолжает раздавать средства индивидуальной защиты тем, кто находится в группах риска по коронавирусу. Накануне 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток было передано в больницы Екатеринбурга. Среди получивших помощь – ГКБ № 14, ЦГБ №20, Свердловский областной онкоцентр, ЦГКБ № 24, ЦГБ № 7, ЦГБ № 23, МАУ ДГБ № 8 и Станция скорой медицинской помощи.

Главный врач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин отметил: «Хотелось бы поблагодарить Фонд святой Екатерины за своевременную помощь. Помимо того, что мы получили нужные средства индивидуальной защиты, для нас важен тот факт, что в этой непростой ситуации мы ощущаем поддержку».

«Мы очень благодарны Фонду святой Екатерины за средства индивидуальной защиты, без которых практически невозможна дальнейшая работа в условиях пандемии коронавирусной инфекции», – подчеркнул главный врач МАУ ДГБ № 8 Дмитрий Праздничков.

Ранее партия из 25 тысяч масок была передана в военный комиссариат Свердловской области. В этом году призыв стартовал в регионе 12 мая, а первые отправки в войска состоятся уже 20 мая. Также 3 500 масок передано в Екатеринбургское суворовское училище.

10 тысяч медицинских масок фонд передал Службе крови. Партия уже распределена по всем структурным подразделениям учреждения. «Коллектив чрезвычайно признателен за поддержку со стороны Фонда святой Екатерины. Запасы донорской крови должны пополняться постоянно. Болезни не объяснишь, что в стране, в мире карантин по коронавирусу – донорская кровь и ее компоненты по-прежнему нужны ежедневно, ежечасно», – сказал главный врач Александр Орлов.

45 тысяч масок раздали волонтерам фонда, которые доставляют продуктовые наборы в многодетные малоимущие семьи в рамках гуманитарной акции. Еще 20 тысяч масок передано в правоохранительные органы.

«Фонд обеспечивает средствами защиты, прежде всего тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, – наших врачей, медсестер. Все наши усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее выйти из той непростой ситуации, в которой оказались», – отметил директор фонда Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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