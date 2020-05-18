Минспорта готовится к выходу подведомственных учреждений с карантина – планируются закупки излучателей, антисептиков и СИЗ

Минспорта Свердловской области готовится к выходу подведомственных учреждений из ограничительного режима. По данным «Нового Дня», документа, который регламентировал бы, как будут работать спортклубы или как могут тренироваться профессиональные спортсмены, пока нет.

Однако по подведомственным учреждениям разослано письмо за подписью Леонида Рапопорта (копия есть в редакции агентства, – прим. ред.), в котором говорится, что «в целях подготовки мест общего пользования учреждений спорта к снятию ограничительных мер» требуется направить в минспорта сведения о потребности в бактерицидных облучателях, рециркуляторах, антисептиках с дозаторами, средствами измерения температуры тела.

В том же письме даны ссылки на сайт областного минпрома – там даны рекомендации, где покупать дозаторы, облучатели, бесконтактные термометры и тепловизоры. В списке рекомендуемых поставщиков завод ЭМА, Уральский оптико-механических завод, компании «Аста», «Галастрой», «Растер», «Лига рекламы».

Ранее представители сферы косметологических услуг, которым разрешили работать на условиях соблюдения защитных мер, сообщали, что цены на оборудование, которое позволяет продолжить деятельность, существенно выросли. «Я рада, что у меня почти все в наличии было, сейчас рецикулятор стоит 88 тысяч, который стоил 15 тысяч. Цены на все средства гигиены просто космос», – рассказывала «Новому Дню» хозяйка косметологического кабинета.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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