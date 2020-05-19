В Екатеринбурге на 15 тысяч рублей оштрафовали организатора подпольной вечеринки

Сегодня по решению Ленинского районного суда был оштрафован Станислав Словиковский на 15 тысяч рублей за организацию подпольной «антикоронавирусной» вечеринки. По материалам дела, в ночь с 17 на 18 апреля группа екатеринбуржцев решила провести вечеринку. Для этого молодые люди сняли квартиру в одном из домов на улице Московской. Приглашение на мероприятие рассылалось в соцсетях. На самой встрече присутствовали 10 человек.

«В отношении участников увеселительного мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ», – передает Ленинский районный суд.

Словиковский свою вину признал. Молодой человек был признан виновным по ч.1 ст 20.6.1. КоАП РФ, в рамках которого ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 суток после вступления постановления в законную силу.

Ранее к административной ответственности привлекли граждане, предоставившие квартиру для проведения «антикороновирусной» вечеринки, дополнили в суде.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

Инстаграм губернатора врет: в Свердловской области разрешили работать только некоторым больницам и стоматологиям. / Глава минпромнауки сравнил начало пандемии с началом войны, но перепутал дату. / Пересторонин: ни одно промышленное предприятие не закрывалось на карантин по Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»