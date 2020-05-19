В Свердловской области скончался седьмой пациент с Covid-19

За последние сутки в Свердловской области скончался еще один пациент с Covid-19, таким образом, число умерших достигло семи. Также подтверждено еще 138 новых случаев заражения.

Как сообщили РИА «Новый День» в оперативном штабе, вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга (+90), Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режевского городского округа, Серова и Среднеуральска.

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 2 999. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Выписано еще 44 человека. Уральские врачи вылечили в общей сложности 817 пациентов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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