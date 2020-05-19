Энергетики пожаловались на управляющие компании – придерживают деньги населения за тепло

Энергетики не досчитались денег, которые люди заплатили за отопление. В некоторых случаях, по мнению представителей отрасли, речь идет о нечестности управляющих компаний, которые придерживают у себя средства, полученные за тепло и электроэнергию от населения. «По управляющим компаниям собираемость упала больше, чем упали платежи по населению, которое находится на прямых договорах, – падение на 35-40% по некоторым УК», – сказал руководитель «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов.

По его словам, энергетики обратились в надзорные органы, в частности, в прокуратуру – чтобы проверить своевременность перечисления фактически собранных платежей от управляющих компаний на счета ресурсоснабжающих компаний.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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