Названы улицы, где летом будет ремонт тепломагистралей

В Екатеринбурге энергетики планируют за летнюю кампанию переложить более 68 км теплосетей. В том числе – крупных магистралей. Об этом рассказал директор ЕТК Андрей Шмельков.

«По большей части участков работу уже начали. Работы ведутся и по М-15 на улице Бакинских Комиссаров, и по М-26 на Волгогрдской, и по М-25 на Решетникова, и по М-22 на Белореченской, и по М-27 на улице Крауля, и по М-6 на улице Таватуйской», – сказал он.

По его словам, в этом году ремонты коснутся и микрорайона Компрессорный. Там планируется реконструкция на двух участках. Один из них – на улице Опытной.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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