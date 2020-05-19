Екатеринбург откажется от денежной компенсации за вырубку деревьев на месте модульного госпиталя и развязки ЕКАД

Комиссия по городскому хозяйству гордумы Екатеринбурга внесла новые поправки в муниципальные правила содержания и охраны зеленых насаждений. Суть изменений: свердловский бюджет освобождается от оплаты восстановительной стоимости вырубленных деревьев на месте строительства региональных объектов, если эти площадки расположены на территории Екатеринбурга.

Как пояснила депутатам глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, речь идет о двух будущих сооружениях, которые возводятся полностью за счет области. Это модульный госпиталь для борьбы с коронавирусом, который предлагается разместить в поселке Широкая Речка (ущерб от вырубки составит 1 миллион рублей), и новая транспортная развязка ЕКАД рядом с Челябинским трактом.

«Территория, где планируется построить дорогу, частично занята старым питомником. Этот участок относится к неразграниченным землям. Там уже давно не ведется никакой хозяйственной деятельности. Деревья старые, переросшие, расположенные в метре друг от друга. По нашим подсчетам, общая сумма ущерба составит 462 миллиона рублей. Могу сказать, что такой случай возник впервые, поэтому выпадающих доходов для городского бюджета нет», – сообщила чиновница.

По словам Тамары Благодатковой, при строительстве транспортной развязки будет «снесен» участок площадью 0,7 гектара, но основная территория городского питомника останется нетронутой.

Освобождение области от выплаты компенсаций позволит избавиться от бюрократической процедуры во время срочного строительства, подчеркнули в мэрии. Кроме того, аналогичная практика есть на муниципальном уровне. Ущерб за вырубку деревьев не взимается при проведении работ за счет городского бюджета, но заявитель обязан выполнить восстановительное озеленение. Это же требование будет распространяться и при строительстве областных объектов в Екатеринбурге.

Большинство членов комиссии согласились с предложенными поправками. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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