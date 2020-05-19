Евгений Горенбург объявил кастинг для сериала о доставщике еды

Продюсерский центр «Лад» Евгения Горенбурга начинает съемки мини-сериала под рабочим названием «Гриша Субботин» и объявляет кастинг на главные и эпизодические роли.

Как сообщили РИА «Новый День» в продюсерском центре, это будет сериал-антология, где каждый эпизод будет представлять отдельную историю и различный набор персонажей. «Григорий – доставщик еды, простой парень со светлой головой и чистыми мечтами, который постоянно попадает в необычные, а иногда и комичные ситуации и помогает другим людям решать их нехитрые проблемы. За время своей работы Гриша сталкивается с хоббитами, сумасшедшими соседями, начинающими блогерами, бизнесменами, рок-музыкантами и другими героями. Через этих героев и ситуации, в которых они оказываются, мы видим комичный образ нашего общества», – говорится в описании на сайте проекта.

Прием заявок на кастинг открыт с 19 по 31 мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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