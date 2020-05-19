По итогам первого квартала Свердловская область столкнулась с неисполнением бюджета (ДОКУМЕНТ)

По итогам I квартала 2020 года бюджет Свердловской области недополучил миллиарды рублей по основным видам налогов и не смог освоить средства по большей части направлений деятельности.

Согласно утвержденному прогнозу, доход консолидированного бюджета на 2020 год – 333 млрд 143 млн 210 тысяч рублей. По состоянию на 1 апреля в казну поступило 70 млрд 176 млн 143 тысячи, или 21,1% от годового плана. Как сообщил на своей странице в соцсети депутат заксо Вячеслав Вегнер, область недополучила по налогу на прибыль организаций (исполнено 22% от плана) и НДФЛ (исполнено 21,5%). Кроме того, отмечает Вегнер, значительно упали доходы от использования государственной и муниципальной собственности, а также от аренды переданного в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (18,8%). «Тут проблема и в том, что муниципалитеты совсем перестали следить за собираемостью, задолженность растёт, а мер никаких. Правда, на сборищах их губернатор ругает и стращает, но кто ж боится», – отмечает депутат.

Не освоены и средства, выделенные на первый квартал по различным направлениям деятельности. Например, на здравоохранение за три первых месяца года израсходовано только 19,2% от годового плана. «Почему такое низкое исполнение – непонятно, вроде уже разворачивались в марше, койки расставляли и готовились бороться с насморком», – удивляется депутат. Еще в меньшей степени освоены средства на ЖКХ и охрану окружающей среды. При этом средства на освещение деятельности областных властей и других значимых для губернатора тем в СМИ освоены уже на 28,6% (190,6 млн рублей).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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