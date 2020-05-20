Снижена ставка по ипотеке для военных в Академическом

В Академическом улучшились условия по военной ипотеке. Теперь взять кредит можно по ставке 8,4% годовых, максимальная сумма ипотечного кредита увеличена с 2 млн 629 тыс. до 2 млн 788 тыс. рублей. Эта сумма может быть перечислена на именной накопительный счет военного. «Для участия в программе военнослужащему необходима регистрация в накопительно-ипотечной системе (НИС). Далее все организационные вопросы – от получения одобрения банка до подбора квартиры – берем на себя мы», – прокомментировали в пресс-службе АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Ипотеку под 8,4% предлагает Сбербанк, записаться на сделку можно с помощью сервиса DomClick.ru.

В Академическом в программе для военных участвуют все новые кварталы, где можно приобрести как готовое, так и строящееся жилье: «Преображенский», «Девятый», «Близкий» и европейский квартал Eleven. В каждом из них – игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, создается вся необходимая инфраструктура. В «Преображенском» работает детсад, а еще это квартал, находящийся в нескольких метрах от парка. В «Близком» один детсад работает, второй строится, а уже в этом году откроется школа. Еще одна школа и два садика откроются в «Девятом» квартале, рядом построят спортобъекты к Универсиаде – Академию тенниса и Дворец дзюдо. В европейском квартале Eleven запланировано строительство двух детских садов и спортивно-оздоровительного комплекса.

По всем вопросам можно обратиться в отдел продаж АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» по телефону: (343)222-7-222. Сотрудники помогут с выбором квартиры и подготовкой документов, необходимых для оформления кредита.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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