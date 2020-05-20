В центре Екатеринбурга загорелся объект культурного наследия

Сегодня в 10:25 загорелось старинное двухэтажное здание по адресу: ул. Вайнера, 16а.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, по предварительной информации, горит межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами. С учетом конструктивных особенностей здания (пустотные перекрытия) существует угроза распространения огня. Пожарные принимают все меры к локализации пожара.

Сил и средств достаточно, на месте работает 10 единиц пожарной техники, 37 человек. На момент пожара людей в здании не было, пострадавших нет.

Здание является объектом культурного наследия областного значения. Двухэтажный каменный доходный дом купцов Михаила и Василия Дмитриевых был построен в 1886 году. В 1906 году дом был перестроен по проекту гражданского инженера К.А. Полкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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