В центре Екатеринбурга загорелся объект культурного наследия

Сегодня в 10:25 загорелось старинное двухэтажное здание по адресу: ул. Вайнера, 16а.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, по предварительной информации, горит межэтажное перекрытие между первым и вторым этажами. С учетом конструктивных особенностей здания (пустотные перекрытия) существует угроза распространения огня. Пожарные принимают все меры к локализации пожара.
Сил и средств достаточно, на месте работает 10 единиц пожарной техники, 37 человек. На момент пожара людей в здании не было, пострадавших нет.
Здание является объектом культурного наследия областного значения. Двухэтажный каменный доходный дом купцов Михаила и Василия Дмитриевых был построен в 1886 году. В 1906 году дом был перестроен по проекту гражданского инженера К.А. Полкова.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 20.05.20
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