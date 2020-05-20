В Свердловской области резко выросло количество тяжких преступлений и число телефонных мошенников

В Свердловской области за четыре месяца 2020 года выросло количество преступлений – тяжких стало больше на 9,9%, особо тяжких – на 6,8%. И сразу на 74,7% выросло количество преступлений, совершенных по телефону или с помощью интернета, большая часть из них – это мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, всего за четыре месяца 2020 года зарегистрировано 18 992 преступления, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«К категории небольшой тяжести относится 49,5% преступлений, а 24% являются тяжкими или особо тяжкими. Количество зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, снизилось на 0,6%, при этом возросло количество особо тяжких преступлений на 6,8%, тяжких преступлений на 9,9% и небольшой тяжести на 3,7%», – подсчитали в прокуратуре.

От рук преступников с начала года погибли 192 человека, здоровью 253 лиц причинен тяжкий вред.

Значительно выросло число преступлений, совершенных при помощи телефона и интернета, – сразу на 74,7% больше, чем в 2019 году. Такие мошенничества составляют одну пятую от общего числа преступлений. С использованием пластиковых карт совершено 1 231 преступление, с помощью интернета – 2 760, со смартфонами – 2 038.

«Из числа этих преступлений 36,3% связаны с незаконным оборотом наркотиков, 67,6% мошенничеств и 12,2% краж», – отметили в прокуратуре.

Кстати, интересно, что краж из квартир стало на 30,9% меньше. Вероятно, воров останавливало то, что в марте и апреле большинство жителей Свердловской области находились дома в режиме самоизоляции. Зато выросло на 87% количество мелких краж, совершенных рецидивистами – теми, кто уже подвергался наказанию за мелкое хищение.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

Бюджет Екатеринбурга потеряет до 5 миллиардов рублей из-за коронавируса. / В центре Екатеринбурга загорелся объект культурного наследия (ФОТО). / В госпитале ветеранов войн закончились места для коронавирусных – медики удваивают число коек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»