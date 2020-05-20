Ранг пожара на Вайнера повышен: улица Попова забита спецтехникой (ФОТО)

К месту пожара в центре Екатеринбурга направлены дополнительные силы МЧС. В связи с угрозой распространения огня по зданию ранг пожара повышен до второго.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС, по предварительной информации очаг пожара находился на первом этаже в подсобном помещении и по пустотам огонь поднялся на второй этаж. В здании сильное задымление. Работают три звена газодымозащитной службы. Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении пожара задействованы 19 единиц пожарной техники, около 50 человек личного состава.

Корреспондент РИА «Новый День» с места событий сообщает, что одну из входных дверей в здании пришлось взломать, а звенья ГДЗС проникли туда через крышу. Отметим, что в здании расположены несколько магазинов и кальянная, которые сейчас закрыты из-за пандемии коронавируса. Вероятно, пожарные не смогли оперативно связаться с собственниками и арендаторами помещений.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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