Число рейсов междугородных автобусов за время самоизоляции снизилось на треть

Во время действия в Свердловской области режима повышенной готовности по коронавирусу число рейсов междугородных и пригородных автобусов снизилось на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на брифинге министр транспорта Свердловской области Василий Старков. По его словам, год назад в апреле транспортные предприятия совершали в общей сложности около 3 тысяч рейсов в сутки. В период самоизоляции этот показатель сократился до 2 тысяч.

Министр добавил, что свердловские перевозчики получат все положенные меры поддержки, которые полагаются отраслям, особо пострадавшим от пандемии.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

ФНС: с субсидии в 1 МРОТ предприниматели обязаны заплатить налоги и страховые взносы. / Ранг пожара на Вайнера повышен: улица Попова забита спецтехникой (ФОТО). / В Свердловской области зарегистрирована восьмая смерть коронавируса. Covid-19 добрался до Гарей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»