КХЛ опубликовала таблицу переходов игроков. Кто остался в «Автомобилисте»

Континентальная хоккейная лига опубликовала таблицу переходов игроков, составленную по данным базы центрального информационного бюро КХЛ.

«Информация о каждом клубе разделена на три условные части.

«Ушли» – игроки, у которых завершился контракт с клубом или обменянные в новый клуб. «Остались» – игроки, каким-либо способом продлившие отношения с клубом. «Пришли» – новички, в том числе пришедшие в результате обмена. В скобках после фамилии и имени игрока может быть указано: «нов» – подписал контракт с тем же клубом на новых условиях, «пр» – продлил контракт (в срок по 30 апреля), «кв» – принял квалификационное предложение, «ОСА» – получил квалификационное предложение (в срок по 30 апреля), «пробн» – пробный контракт. Выделение полужирным шрифтом означает, что у игрока есть действующий контракт, зарегистрированный в ЦИБе», – пояснили в КХЛ.

В списке тех, кто пополнил состав «Автомобилиста», много знакомых екатеринбургским болельщикам фамилий: Николай Тимашов, Александр Щемеров, Алексей Макеев, Владимир Кузнецов.

В разделе «Ушли» числятся Рафаэль Батыршин, Ефим Гуркин, Николай Стасенко, Александр Кучерявенко, Виталий Попов, Максим Рассейкин, Денис Мингалеев, Найджел Доус, Артем Гареев и Павел Дацюк. По последним трем нет информации, где они будут играть в будущем сезоне. При этом с Доусом и Гареевым в «Автомобилисте» попрощались официально, а информации о том, продолжит ли карьеру в екатеринбургском клубе Дацюк, – нет. По слухам, стороны договорились о том, что нападающий отыграет в «Автомобилисте» еще один сезон, но официально о подписании контракта пока не сообщалось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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