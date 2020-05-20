Футболисты «Урала» и бойцы «Архангела Михаила» готовятся возобновить тренировки на этой неделе

Профессиональные спортсмены готовятся выходить из режима самоизоляции и возобновлять тренировочный процесс. Об этом «Новому Дню» рассказали сразу в нескольких уральских клубах.

«Во многих городах профессиональные команды уже вернулись в залы, поэтому мы ждем аналогичных действий в нашей области. Понятно, что карантин помешал нормальному тренировочному процессу, тем более, что спорт для нас – это работа. Уже неделю можно тренироваться на улице без ограничений в 100 метров, поэтому объем нагрузок увеличился, они стали более активными. В США уже проводят турниры, думаю, что другие страны, в том числе и наша, будут возвращаться к жизни, поэтому верим, что и мы вернемся в зал в конце этой недели», – сказал «Новому Дню» менеджер бойцовского клуба «Архангел Михаил» Антон Глазырин.

К тренировкам планируют приступить и футболисты. Ранее стало известно, что президент РФС Александр Дюков направил письма губернаторам регионов, где есть команды РФПЛ, и попросил разрешить тренироваться. Информацию публиковал «Чемпионат». Дошло ли письмо до свердловского губернатора Евгения Куйвашева, пока неизвестно, однако в ФК «Урал» настроены оптимистично. «Мы планируем в конце недели возобновить тренировки. Вчера футболисты, которые находятся в Екатеринбурге, вместе с персоналом клуба и членами тренерского штаба проходили тестирование на вирус, ждем результаты. Если все хорошо, то можно будет говорить о возобновлении тренировок», – сказал «Новому Дню» пресс-секретарь клуба Никита Медведевских. Он уточнил, что если тренировки и возобновятся, то пока без легионеров. «Мы рассчитываем, что к концу недели они вернутся в страну, но будут на карантине на клубной базе в течение 14 дней, после чего смогут сразу приступить к тренировкам вместе с командой», – добавил собеседник агентства.

В баскетбольном клубе УГМК пояснили, что пока вся команда в отпуске – до конца лета. «Все игроки тренируются самостоятельно. Как правило, тренировки начинаются за месяц до сезона, он стартует в октябре. Есть неопределенность по Евролиге (сезон был приостановлен) – будем доигрывать или нет, но это решится в июне, пока откладывают», – пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь БК УГМК Лина Даниленкова. Похожая ситуация у хоккейного клуба «Автомобилист». КХЛ досрочно завершила сезон без определения победителя, однако как бы то ни было, обычно хоккеисты приступают к тренировкам не раньше июля, а в мае и июне находятся в отпусках. Поэтому вопрос о возобновлении тренировок для них пока не актуален.

Отметим, что планы уральских спортсменов совпадают с рекомендациями Минспорта РФ – ранее ведомство Олега Матыцина разрабатывало свое видение ситуации со снятием ограничений в спортивной сфере. Согласно документу (есть в распоряжении «Нового Дня»), в министерстве предлагали возобновление тренировочного процесса спортивных сборных команд РФ, сборных субъектов РФ, профессиональных спортивных клубов и спортивных школ с 21 мая 2020 года – при условии, что пройдет две недели после принятия решения о начале выхода с режима самоизоляции. Документ был разработан в конце апреля. Решения о смягчении противоэпидемических мер принимают регионы, однако 11 мая президент России Владимир Путин сообщил о том, что отменил режим нерабочих дней и заявил о постепенном снятии ограничений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

У «Мегафона» появились тарифы, на которых можно сохранять оплаченные гигабайты интернета навсегда. / Детские лагеря в Свердловской области откроют не раньше 15 июня. / «Разрешите нам репетировать!» – актеры просят Роспотребнадзор выпустить рекомендации и разрешить театрам работать. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»