О Великой Отечественной войне детям расскажут с помощью «живых» раскрасок

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла серия интерактивных познавательных раскрасок. В современном исполнении детям будут представлены ключевые события военного лихолетья. Выпуск включает такие темы: «Трудовой фронт», «Города-герои», «Ордена Великой Отечественной войны», «Военная техника», «Внимание, в небе Покрышкин». Раскраски на безвозмездной основе получат все первоклассники Уральского федерального округа.

Иллюстративный материал разрабатывался при экспертном участии представителей исторического сообщества, педагогов, психологов и программистов.

Для того чтобы иллюстрации «ожили» нужно установить на смартфон бесплатное мобильное приложение «Победа – 75!» (доступно в AppStore GooglePay), а затем навести камеру на страницы раскрасок. Таким образом можно посмотреть объёмные модели боевых машин и даже поуправлять легендарным танком Т-34, посетить места сражений, заглянуть в цеха заводов и многое другое.

Автор проекта, руководитель АНО «Азбука детского счастья» Денис Аратмонов отметил, что говорить с детьми об уроках прошлого очень важно. «Привить детям интерес к истории, заложить основы нравственности и патриотизма – наша общая задача. Но донести информацию нужно доступно, убедительно, лаконично и интересно. Благодаря технологии «дополненная реальность» раскраски на глазах превращаются в интерактивные энциклопедии, которые отлично подходят для изучения значимых событий в увлекательной форме», – подчеркнул Денис Артамонов.

Отметим, что комплексный проект «Азбука истории: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне» поддержан полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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