Брошенный муж в отместку наврал полиции, что супруга торгует наркотиками

В Пригородном районе 35-летнего мужчину будут судить за заведомо ложный донос на бывшую супругу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в феврале в дежурную часть ОП № 21 позвонил мужчина, не пожелавший представиться, и сказал, что в одном из домов в поселке Горноуральский торгуют наркотиками. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был оперативник из группы по контролю за оборотом наркотиков. Прибыв на место, полицейские проверили квартиру, где, как оказалось, живет молодая женщина с матерью и маленькой дочкой. Семья явно не имела отношения к сбыту запрещенных веществ, информация о незаконном обороте наркотиков не подтвердилась.

Тогда полиция начала искать анонимного доносчика. Им оказался бывший муж женщины, на чей адрес были вызваны полицейские. Прежде гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за побои, угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Объясняя свой поступок, он рассказал, что был очень зол на жену за то, что она ушла от него, и захотел отомстить. Выпив для храбрости, он позвонил в полицию и рассказал вымышленную историю про продажу наркотиков. Он также сказал, что хотел посмотреть, как быстро полиция приедет к его бывшей жене и что с ней сделает.

Сейчас расследование уголовного дела закончено, оно направлено для рассмотрения в Пригородный районный суд. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Горноуральский, Елена Владимирова

Горноуральский. Другие новости 20.05.20

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