Шадрин или Кейльман? Угадайте, кто поставил это в ЦПКиО (ТЕСТ)

После коронавирусных каникул в Екатеринбурге открылся Центральный парк культуры и отдыха. Этот парк знаменит в том числе своими неоднозначными скульптурами и мультяшными уродцами. «Новый День» ежегодно проверяет, как он меняется в зависимости от руководства. Летом 2018 года парком руководил генерал-майор Роман Шадрин. Теперь начальник парка – Екатерина Кейльман, известная по своей работе в «Теле-клубе» и «Доме печати». Предлагаем читателю угадать, какие изваяния устанавливали в парке его руководители.

Тут пингвин при сабле и с медалью и еще вэдэвэшник. Естественно, творчество генерала Зеленое с пучеглазой морковкой и зайцем-киборгом мог создать только человек искусства. Конечно, это Кейльман

Привидение очень напуганное. Наверно, его напугал генерал Шадрин Привидение – дикое, но симпатичное. Наверняка дело рук Кейльман

Эти фигуры наверняка появились при герое России Шадрине. Петрушка с баранками на шее – очень по-русски. Пол-Петрушки и морж. Их что, выкинули из театра? Генералу такой реквизит негде взять. Точно Кейльман

У динозавра взгляд духа, которого отправили зубной щеткой унитаз чистить. Автор – военный Это маленький динозаврик, который отбился от стаи и спрятался среди покрышек. А потом парк его приютил, это могла сделать только женщина. Смотрите, какой он испуганный

И снова вэдэвэшник. Да точно Шадрин делал Это другое зеленое чудище в тельнике. То пингвина охраняло, а этот непотребства творит. Совсем как в клубах. Это ивентщица

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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