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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Среда, 20 мая 2020, 16:31 мск

Новости Екатеринбург

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Шадрин или Кейльман? Угадайте, кто поставил это в ЦПКиО (ТЕСТ)

После коронавирусных каникул в Екатеринбурге открылся Центральный парк культуры и отдыха. Этот парк знаменит в том числе своими неоднозначными скульптурами и мультяшными уродцами. «Новый День» ежегодно проверяет, как он меняется в зависимости от руководства. Летом 2018 года парком руководил генерал-майор Роман Шадрин. Теперь начальник парка – Екатерина Кейльман, известная по своей работе в «Теле-клубе» и «Доме печати». Предлагаем читателю угадать, какие изваяния устанавливали в парке его руководители.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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