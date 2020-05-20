Благотворительный фонд РМК запустил официальный сайт

К 15-летию Благотворительного фонда Русской медной компании (АО «РМК») приурочен запуск его официального сайта, на котором теперь можно узнать обо всех его проектах и новостях. Здесь же собрана информация об истории фонда и о направлениях его работы. Кроме того, пользователи сайта смогут следить за судьбами подопечных фонда. Для этого на ресурсе создана объемная медиатека с сюжетами и репортажами, которая будет регулярно обновляться. Отличительной особенностью сайта также является раздел со справочными статьями по лечению онкологических заболеваний, органов слуха и другим темам.

Председатель Попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина пояснила, почему в первые 15 лет существования фонда его создатели не рассказывали о нем: «Мы всегда считали, что помощь любит тишину, но последнее время в новостях и в социальных сетях стало так много негатива, что многие от него устали. Возникла потребность в другом: люди хотят видеть добро и искренние поступки. И нам хочется, чтобы в этом сложном мире было больше добра, заботы о ближнем и помощи друг другу. На сайте Благотворительного фонда РМК вы сможете это все увидеть: истории детей, которые благодаря помощи смогли победить рак, детей, которые впервые услышали жизнь после приобретения дорогостоящих слуховых аппаратов, семьи, которым в сложное время волонтеры Фонда привозят продуктовые наборы и многое другое».

Благотворительный фонд РМК учрежден в 2005 году по инициативе основателя компании Игоря Алтушкина и его супруги Татьяны Алтушкиной. За годы работы фонда поддержку от организации получили 105 тысяч человек, а общее финансирование всех проектов превысило 1,8 млрд рублей.

Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог 3 тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха.

Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.

Благотворительный фонд РМК в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Facebook.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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