На Среднем Урале от коронавируса умерли десять человек

В Свердловской области за сутки было зарегистрировано 174 случая коронавируса. Скончались от заболевания два человека. Таким образом, в регионе жертвами инфекции сталои уже десять человек, а диагностирован Covid-19 был у 3 308 уральцев. Из больниц было выписано 86 переболевших.

По данным оперштаба, состояние 11 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Большинство заболевших за сутки – 82 – из Екатеринбурга, также диагноз поставили жителям Арамильского и Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Заречного, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Новоуральска, Первоуральска, Ревды, Режа, Серовского городского округа, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Талицкого городского округа. Заболел также еще один вахтовик и семеро уральцев, находящихся в обсерваторе после возвращения из-за рубежа.

По данным ИЦК, в целом по стране заболеваемость идет на спад, за сутки подтверждено 8 849 случаев, у 42 % заразившихся симптомов нет.

Екатеринбург, Елена Иванова

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