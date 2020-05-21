На Урале пенсионер попал в смертельное ДТП на мопеде (ФОТО)

На 20-м километре трассы Тавда – Таборы пенсионер попал в ДТП на мопеде Zodiak. Об этом сообщают в УГИБДД МВД России по Свердловской области. По данным автоинспекторов, мужчина 1953 года рождения ехал накануне вечером со стороны деревни Белоярка в сторону Тавды. На повороте водитель въехал в барьерное ограждение.

Мужчина погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии.

Тавдинский ГО, Владислав Тринько

Тавдинский ГО. Другие новости 21.05.20

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