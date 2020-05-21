Стоматологиям, музеям и магазинам снизят налоги

Сегодня на заседании областного правительства был принят пакет изменений по мерам налоговой поддержки для некоторых видов экономической деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, в связи с изменениями, принятыми на федеральном уровне, будет скорректирован областной закон о применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков. Изменения предусматривают расширение перечня видов экономической деятельности, в отношении которых применяется ставка 1% по упрощенной системе налогообложения и ставка 1,1% по налогу на имущество организаций. Теперь эти меры поддержки включаются еще для 18 видов деятельности, среди которых – розничная торговля, стоматологическая практика, деятельность автовокзалов и автостанций, деятельность музеев и другие. Итого список «льготных» видов деятельности увеличится до 36.

В областном заксобрании рассказали, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании 9 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

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