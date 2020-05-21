Зачем совмещать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы: мнения

В информационной повестке все чаще звучит предположение, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет в один день с парадом Победы, перенесенным из-за пандемии коронавируса. Называется дата – 24 июня. «Новый День» попросил экспертов оценить эту возможность.

По мнению политконсультанта Андрея Перлы, единственная вещь, которая может этому помешать, это карантин. «Других причин нет, более того, это будет очень символично: повторение одного исторического события – парада на Красной площади 24 июня 1945 года – и тут же новое историческое событие, голосование по поправкам в Конституцию. Это красиво даже с точки зрения чистого PR, – отметил Перла. – А может добавиться еще одна дата – победы над коронавирусом и возвращения к нормальной жизни. Но если на параде все будут стоять на расстоянии 1,5 метра, в масках и перчатках, а после него вернутся домой на самоизоляцию – это будет довольно скверно. Но думаю, наши власти понимают, что так не надо делать».

Политолог Сергей Мошкин считает, что 24 июня – лучшая дата из возможных сегодня, но коронавирус поставил президента в положение, когда ему приходится выбирать между «плохим» и «очень плохим» вариантом. «Надо понимать, что, затевая эту историю с поправками зимой, президент явно торопился: вспомните, сколь молниеносно они обсуждались, принимались, их одобрили все регионы, хотели провести голосование 22 апреля. Все складывалось хорошо и шло в связке с подготовкой к 75-летию Победы. Здесь и соцвыплаты ветеранам и другим категориям, крупномасштабная подготовка, экзальтация и ажитация, поскольку День Победы – это одна из идеологических скреп. Но в дело вмешался коронавирус, и эффекта от 9 мая не получилось. Что делать? Откладывать на осень? Тогда теряем темп. Тема забудется. Поэтому надо эту дату как-то приблизить. И, видимо, решили каким-то образом связь с темой войны удержать. Ближайшая дата – 22 июня. Что любопытно: нам было обещано, что голосование пройдет в будний день, но его сделают выходным. 24 июня – среда. Ситуация не идеальная, но это выбор между «плохим» и очень «плохим», – отметил Мошкин. Он также отметил, что для большинства населения 24 июня не ассоциируется с парадом Победы 1945 года. «Люди помнят две даты – 9 мая и 22 июня», – считает он.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

Стоматологиям, музеям и магазинам снизят налоги. / Гордума потребует отчета от мэрии по расходам «депутатских миллионов». / На Урале пенсионер попал в смертельное ДТП на мопеде (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»