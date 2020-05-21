В Екатеринбурге ищут белую «Нексию» – водитель сбил женщину и уехал с места ДТП

В Екатеринбурге разыскивают водителя белой Daewoo Nexia, который оставил место ДТП. Инцидент произошел возле дома на улице Советской, 5, вечером 18 мая. «Неустановленный водитель допустил наезд на пешехода – женщину, которая переходила дворовой проезд по линии тротуара справа налево по ходу движения автомашины, после чего водитель скрылся с места ДТП», – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Очевидцев просят позвонить в городскую Госавтоинспекцию по номеру +7(996)-179-92-97 или «02». Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

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