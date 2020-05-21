«Вероятная версия – короткое замыкание», – рассматриваются причины пожара в старинном здании в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжают выяснять, почему накануне загорелось старинное двухэтажное здание на Вайнера, 16а. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки.

«Рассматриваются разные версии причин, по которым могло произойти возгорание. Наиболее вероятная – короткое замыкание проводки. На данный момент причина устанавливается, буду проводиться пожарно-технические экспертизы», – сообщают в пресс-службе.

По имеющейся на вчерашний день информации в региональном ГУ МЧС, очаг находился на первом этаже в подсобном помещении, по пустотам огонь поднялся на второй этаж. Здание заволокло дымом.

«Новый День» побывал на месте пожара спустя сутки. Корреспондент агентства передает, что сильно пострадал кондитерский магазин «Пират-Мармелад». Двери торговой точки закрыты, внутри персонала нет, а часть товара лежит на мокром полу. Меньше досталось соседнему бутику – внутри лишь запах гари.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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