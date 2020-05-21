ЕВРАЗ потратит миллиард на новую технику для Качканарского ГОКа

Миллиард рублей потратит ЕВРАЗ на обновление парка техники на Качканарском ГОКе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, на сегодняшний день на предприятие уже поставлен новый тяговый агрегат НП-1 №099 – и это уже третья подобная машина, закупленная ЕВРАЗом с начала 2020 года. Два предыдущих локомотива уже задействованы на вывозке руды из карьеров. Также в первом полугодии на предприятии выведены на линию три новых БелАЗа грузоподъемностью 240 тонн, сейчас на комбинате эксплуатируется 5 подобных машин.

Тяговые агрегаты НП-1 эксплуатируются в составе 3-х секций: электровоза управления и двух моторных думпкаров. Техника производится на Новочеркасском электровозостроительном заводе и хорошо подходит для работы в глубоких карьерах с непростым рельефом. Один тяговый агрегат вывозит из карьера состав массой более 1,7 тысяч тонн. Техника оснащена четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления. Ежесуточно один локомотивосостав – тяговый агрегат с одиннадцатью думпкарами – перевозит порядка 8 тыс. тонн горной массы.

«Обновление техники проводится в рамках масштабной программы развития комбината, реализация которой позволит повысить производительность ЕВРАЗ КГОК, а также улучшить условия работы сотрудников», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Новая техника будет эксплуатироваться в Главном, Северном, Западном карьерах, а также в карьере Южная залежь. В дальнейшем ее будут использовать на новом Собственно-Качканарском месторождении.

Екатеринбург, Елена Васильева

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