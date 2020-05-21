В Свердловской области смертность от коронавируса выросла в два раза

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом проанализировали показатели смертности от Covid-19 в регионах Урала. В Свердловской области это 0,30%. Неделю назад показатель был на уровне 0,17%.

За неделю значения выросли в большинстве регионов УрФО – кроме Тюменской и Курганской областей. В первом случае показатель снизился, во втором – остался прежним. В Зауралье не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Отметим, что средний показатель смертности по УрФО ниже общероссийского. Последний составляет 0,98%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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