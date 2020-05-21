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Четверг, 21 мая 2020, 16:36 мск

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В Нижнем Тагиле водители маршруток устроили драку из-за агрессивной езды (ВИДЕО)

Сегодня в Нижнем Тагиле два водителя маршрутных автобусов устроили на улице драку. Информация об этом появилась в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» со ссылкой на подписчицу. По информации паблика, потасовка началась примерно в 14:30.

В Нижнем Тагиле подрались водители

«Я обратила внимание, когда водитель 25-го маршрута стал обгонять 33-й маршрут по рельсам и подрезал. Всем пассажирам 33-го маршрута стало довольно страшно, когда водители начали подрезать друг друга на приличной скорости. В итоге остановились оба, началась перепалка, водитель 33-го маршрута схватил палку, и завязалась драка. После непродолжительного боя каждый поехал по своему маршруту», – сообщила подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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