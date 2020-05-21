В Свердловской области начались страховые выплаты медикам, заразившимся Covid-19

В Свердловской области начались выплаты страховых пособий медицинским работникам, которые заболели коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей. Об этом «Новому Дню» рассказал главный доверенный врач Свердловской федерации профсоюзов Владимир Бондарчук.

По указу президента РФ право на получение страховки имеют врачи, средний и младший медперсонал и водители «скорой помощи», которые непосредственно контактируют с пациентами, у которых подтвержден Covid-19 или есть подозрение на вирус. Если будет установлен факт заболевания, медикам положена выплата 68 тысяч рублей к оплате больничного листа. В случае установления инвалидности выплаты устанавливаются от 668 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести группы. Если медицинский работник умер от коронавируса, его семье будет выплачена компенсация в размере 2,7 миллиона рублей.

Владимир Бондарчук отметил, что решение о наступлении страхового случая принимает комиссия из трех человек: работодатель, представитель Фонда соцстрахования и представитель больницы, где был установлен диагноз. А доказать заражение Covid-19 на рабочем месте будет непросто, так как подхватить вирус можно дома или в общественном месте. Собеседник агентства подчеркнул, что в законодательстве заражение коронавирусом медика признается именно страховым случаем, а не профессиональным заболеванием. Поэтому выплаты идут из Фонда соцстрахования, которые затем компенсируются из федерального бюджета.

«Новый День» направил запрос в региональный оперативный штаб с просьбой уточнить число медиков, которые уже получили страховые выплаты.

Ранее сообщалось, что только в Екатеринбурге с начала пандемии коронавирусом заразились 163 медицинских работника.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.20

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