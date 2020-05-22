Свердловские прокуроры отчитались о доходах. Их жены за год разбогатели на десятки миллионов

Свердловские прокуроры отчитались о доходах. По удивительному совпадению, 2019 год оказался весьма прибыльным для жен заместителей прокурора области.

Супруга Дмитрия Чуличкова, который фигурировал в коррупционном деле бывшего замглавы СУ СКР по региону Михаила Бусылко, задекларировала более 13 миллионов рублей, хотя год назад сообщала о доходе в 4,2 млн. Сам бывший прокурор заработал около 3 миллионов рублей, почти так же, как и ранее. Еще серьезнее увеличились доходы жены зампрокурора Вадима Чукреева – после скромной суммы в 1,8 млн рублей за 2018 год за минувший она задекларировала 21,8 млн рублей. В собственности у женщины парковка, а в пользовании – две квартиры по 142 и 134 «квадрата», жилой дом, нежилое помещение и 992 квадратных метра земли. Прокурор заработал чуть более 3 млн рублей. Прибавила в доходах и супруга Андрея Оборока. Он летом 2019 года был назначен зампрокурора Свердловской области, до того работал в Челябинской. Для него год стал убыточным: если в 2018 году он задекларировал доход в 6,6 млн рублей, то теперь – только 3,2 млн. Зато его жена, имевшая годовой доход в 6 миллионов, заработала более 11 млн рублей. И только супруга первого заместителя прокурора Владимира Маленьких не попала в общий тренд: она задекларировала 1,8 млн рублей, раньше сумма была меньше на 500 тысяч. Маленьких заработал 3,4 млн рублей.

Более чем в два раза за год вырос доход прокурора области Сергея Охлопкова – он задекларировал 7 млн рублей. Но при этом из его имущества исчез автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Его жена задекларировала 1,3 млн рублей, из имущества у четы квартира на 118 метров (в собственности у мужа) и квартира на 55 квадратных метров (в пользовании у обоих). Доход прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой составил 2,6 млн рублей, ее муж задекларировал 1,6 млн.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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