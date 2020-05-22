Екатеринбург расцвел и ждет прихода лета (ФОТО)

Несмотря на все коронавирусные невзгоды, Екатеринбург сегодня выглядит почти праздничным.

В городе на пару недель раньше, чем в прошлые годы, расцвели яблони и сирени. На цветниках в центре города высажены тюльпаны. На газонах желтеют одуванчики. Как выглядит цветущий Екатеринбург глазами фотокорреспондента РИА «Новый День» – в нашем репортаже.

Добавим, что в предстоящие выходные в городе ожидается практически летняя погода: в субботу синоптики обещают от 20 до 22 градусов выше ноля, в воскресенье – до 27.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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