Сегодня – день Николая Чудотворца

Сегодня православные отмечают день одного из самых почитаемых святых – Николая Чудотворца

Именно в этот день, всего один раз в году, можно попросить о самом главном. Для этого нужно пойти на утреннюю службу в церковь, глубоко верующим еще советуют до этого три дня попоститься. Отстояв службу, необходимо купить свечи, а дома зажечь их и прочитать молитву Святому Николаю, при этом попросив его о самом сокровенном, но только одном желании. Маленьким детям в этот день принято дарить подарки, сладости, которые называют «мыколайчиками». Крестные непременно должны навещать своих крестников.

О жизни Николая Чудотворца или Угодника история сохранила мало сведений. Его родители были богатыми и благочестивыми, и сына своего посвятили служению Богу. Став взрослым, он отправился в Миры и стал там архиепископом. Через некоторое время начались гонения на христиан со стороны римского правителя Диоклетиана. Но святитель Николай продолжал безбоязненно проповедовать свою веру, за что был заключен в тюрьму, где провел восемь лет и был выпущен при императоре Константине. Умер Николай 19 декабря 343 года в Мирах. А 22 мая (по новому стилю) 1087 года мощи святителя Николая были доставлены на юг Италии в город Бари, где находятся и поныне.

К образу святого Николая чудотворца обращаются все: верующие и неверующие. Моряки во время бурь выносят чудотворный образ на палубу и молят его о спасении. Помощи у Николая просят даже люди, чуждые христианству: мусульмане и буддисты. С именем этого святого связано много чудес спасения и исцеления.

В народном календаре 22 мая – день Николы вешнего. С Николы начинают сажать картофель и выгонять лошадей на поля, на ночной подножный корм. Если в Николин день идет дождь, то будет хороший урожай пшеницы и ржи.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

12 свердловских медиков получили страховку после заражения Covid-19 на работе. / Екатеринбург расцвел и ждет прихода лета (ФОТО). / Нападающий ФК «Урал» Павел Погребняк заразился коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»