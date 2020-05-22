Нахимичил. Уральский боец Штырков в карантине создал духи по мотивам постов в инстаграме (ФОТО)

Уральский боец, президент Академии единоборств РМК Иван Штырков выпустил лимитированную коллекцию туалетной воды. Идею позаимствовали у нашумевшего поста srsly в инстаграме с подборкой духов, которые передают не запахи, а эмоции. Штырков создал пять ароматов, так или иначе связанных со спортом – «Запах победы», «Запах новых перчаток», «Запах сирени с утренней пробежки», «Запах чемпионского пояса» и «Запах геля для душа после тренировки».

Несмотря на то, что коллекция посвящена больше традиционно «мужским» впечатлениями, ароматы получились женские, но с терпкими нотами дерева, мускуса и кожи. «Получился очень насыщенный запах. Часть флаконов с ароматами, которые носят название «Вкус победы», мы подарим девушкам из благотворительного фонда, которые уже два месяца работают без выходных и распределяют помощь для многодетных семей», – сказал Штырков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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