В колонию строгого режима прислали 10 литров коньяка в запасном колесе (ФОТО)

Крупную партию запрещенных предметов перехватили сотрудники оперативного отдела, отдела режима и отдела охраны Невьянской колонии строгого режима ИК-46.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, при досмотре автомобиля сотрудники колонии обнаружили 10 литров коньяка в запасном колесе, смартфоны, зарядные устройства к ним, дрожжи и таблетки неизвестного происхождения. Коньяк был предварительно разлит в резиновые грелки.

Невьянск, Елена Владимирова

Невьянск. Другие новости 22.05.20

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