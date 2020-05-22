Свердловским самозанятым раздадут еще деньги, в том числе – новичкам

Евгений Куйвашев подписал постановление, по которому расширяется материальная помощь для самозанятых и ИП, которые платят налог на профессиональный доход.

Согласно документу, расширяется список тех, кто получит помощь. Теперь по 5 тысяч рублей раздадут и тем, кто зарегистрировался со 2 апреля до 1 мая 2020 года. Самозанятые, которые зарегистрировались до 1 апреля, уже получают единоразовую выплату в 5 тысяч рублей, и те из них, кто не снялся с учета до 1 мая, получат еще 5 тысяч, то есть в общем сумма составит 10 тысяч рублей. Заявление можно подать до 1 октября 2020 года. Как и раньше, выплаты будут идти через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Добавим, 11 мая Владимир Путин анонсировал федеральную меру поддержки для тех, кто платит налог на профессиональную деятельность. Во-первых, тем, кто имел такой статус в 2019 году, вернется уплаченный налог – однако Свердловской области это не касается, так как этот налоговый режим в регионе действует только с 2020 года. Во-вторых, самозанятые получат налоговый капитал в размере 1 МРОТ, который можно будет потратить на уплату налогов, это касается и Свердловской области.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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