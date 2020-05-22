На дублере Сибирского тракта перевернулась машина (ФОТО)

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта, на повороте в город, перевернулся автомобиль.

Как сообщают очевидцы, Renault Duster не вписался в поворот, влетел в отбойник и опрокинулся. Горожане, обсуждающие ДТП в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» пишут, что после ремонта участок стал «абсолютно идиотским». «Особенно зимой когда нет разметки и метель – вообще не разобрать что там разворот. На мой взгляд это халатность при проектировании», – пишет пользователь НН Шумихин.

В ГИБДД сказали, что информации о данном ДТП пока нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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