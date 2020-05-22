На дублере Сибирского тракта перевернулась машина (ФОТО)

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта, на повороте в город, перевернулся автомобиль.
Как сообщают очевидцы, Renault Duster не вписался в поворот, влетел в отбойник и опрокинулся. Горожане, обсуждающие ДТП в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» пишут, что после ремонта участок стал «абсолютно идиотским». «Особенно зимой когда нет разметки и метель – вообще не разобрать что там разворот. На мой взгляд это халатность при проектировании», – пишет пользователь НН Шумихин.
В ГИБДД сказали, что информации о данном ДТП пока нет.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 22.05.20
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