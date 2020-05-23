В Екатеринбурге приземлился вывозной борт из Бишкека

В Кольцово приземлился самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Бишкека. На Урал из Киргизии вернулись 55 россиян.

Как сообщили в региональном оперштабе, среди них было 17 детей. 40 человек, в том числе 13 детей, сейчас находятся в обсерваторах. Еще 15 пассажиров были из других регионов, их от трапа отправили по месту проживания.

Добавим, в Кольцово, по информации официального канала Минкомсвязи, ожидается борт из Душанбе, он прибудет 26 мая. О других рейсах пока не сообщается.

Екатеринбург, Елена Иванова

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