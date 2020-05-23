Сотрудников детских садов не будут тестировать на коронавирус

Воспитателей и их помощников, которые работают в дежурных группах в детсадах, не будут тестировать на коронавирус. «Сотрудники детских садов пока не входят в группы, проходящие обязательные тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Они могут быть протестированы как лица, попавшие в одну из категорий, тестируемых на COVID-19 по показаниям, например, в случае контакта с заболевшим», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе. Там также отметили, что к работе дежурных групп предъявляются повышенные требования: разделение потоков внутри детсада, масочный режим, контроль здоровья детей и взрослых.

За прошедшую неделю в Екатеринбурге открыли дополнительно более тысячи дежурных групп в детских садах. Сейчас туда ходит 9 054 ребенка.

Добавим, на следующей неделе возобновляются заседания комитетов заксобрания Свердловской области – парламентариев проверили на коронавирус. Тестирование ранее проходили и депутаты гордумы Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Иванова

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