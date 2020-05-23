От коронавируса умерли еще двое свердловчан

В Свердловской области стало еще больше летальных исходов коронавируса. За последние сутки скончались два человека, таким образом, общее число умерших составило 14 человек. К началу недели смертей было шесть.

Как сообщили в ИЦК, за день в области подтвердили 171 случай заражения. По данным регионального оперштаба, новые случаи – у жителей Екатеринбурга (+96), Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Ивдельского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серёг, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Талицкого городских округов, плюс один случай выявили у человека из обсерватора.

Всего в области было зарегистрировано 3614 случаев. Врачи оценивают состояние 10 госпитализированных как тяжелое, 103 – как средней степени тяжести. Остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии. Выписали 144 переболевших.

Екатеринбург, Елена Иванова

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