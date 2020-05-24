В Екатеринбург привезли первую партию ИВЛ из Китая (ФОТО)

В Екатеринбург сегодня ночью чартерным рейсом из Китая привезли 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Гуманитарный груз купил Фонд святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя Совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина.

В общей сложности по заявке региональных властей закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Оставшиеся аппараты должны поступить на Урал до конца мая. Медицинское оборудование будет поровну поделено между учреждениями здравоохранения Челябинской и Свердловской областей. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства регионов», – прокомментировал официальный представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха.

«По поручению председателя совета фонда Игоря Алексеевича Алтушкина мы находимся в тесном контакте с региональным министерством здравоохранения, продолжаем доставлять востребованные медицинские грузы в лечебные учреждения области. В ежедневном режиме общаясь с главврачами и медперсоналом наших больниц, могу сказать: эту помощь ждут и на нее надеются, потому что от нее зависят здоровье и жизни многих уральцев», – добавил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Ранее на Урал было доставлено более 10,6 млн средств защиты и медицинского инвентаря – одноразовых масок и масок повышенной защиты, лицевых щитков, медицинских очков, костюмов, антисептиков и бесконтактных термометров. Общий вес груза превысил 100 тонн. Гуманитарную помощь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

Екатеринбург, Елена Иванова

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